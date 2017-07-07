أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| أحمد موسى: الرسالة الصوتية للشهيد أحمد المنسي «مفبركة»

Google+ Print
فيديو| أحمد موسى: الرسالة الصوتية للشهيد أحمد المنسي «مفبركة» فيديو| أحمد موسى: الرسالة الصوتية للشهيد أحمد المنسي «مفبركة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرسالة الصوتية المتداولة للعقيد أحمد المنسي، الذي استشهد صباح الجمعة، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في مدينة رفح، «مفبركة»، موضحًا أن الشهيد لم يكن متواجدًا بالكمين المستهدف، حيث أنه كان قائد الكتيبة المسئول عن إدارة العمليات.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، «الشهيد أحمد كان في الطريق لتقديم الدعم لأبطال الكمين، والرسالة المتداولة له غير حقيقية ومفبركة، وضمن رسائل حرب المعلومات، بمعنى أنها رسالة سلبية، واستخدمت لتوصيل رسائل سلبية ضد جيشنا، وكلنا وقعنا في هذا الخطأ».

أكد موسى، أن « القوات المسلحة مؤمنة وغير مخترقة، وبالتالي مينفعش حد يدخل عليها ياخد تسجيل وينشره على فيسبوك.. الرسالة مفبركة وهذه معلومات مؤكدة».

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"