فيديو| أحمد موسى: الرسالة الصوتية للشهيد أحمد المنسي «مفبركة»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرسالة الصوتية المتداولة للعقيد أحمد المنسي، الذي استشهد صباح الجمعة، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في مدينة رفح، «مفبركة»، موضحًا أن الشهيد لم يكن متواجدًا بالكمين المستهدف، حيث أنه كان قائد الكتيبة المسئول عن إدارة العمليات.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، «الشهيد أحمد كان في الطريق لتقديم الدعم لأبطال الكمين، والرسالة المتداولة له غير حقيقية ومفبركة، وضمن رسائل حرب المعلومات، بمعنى أنها رسالة سلبية، واستخدمت لتوصيل رسائل سلبية ضد جيشنا، وكلنا وقعنا في هذا الخطأ».

أكد موسى، أن «شبكة القوات المسلحة مؤمنة وغير مخترقة، وبالتالي مينفعش حد يدخل عليها ياخد تسجيل وينشره على فيسبوك.. الرسالة مفبركة وهذه معلومات مؤكدة».