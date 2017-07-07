وزير التجارة عن تغيير «فودافون قطر» اسمها لـ«تميم المجد»: «من حقها»

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الإرهاب لا يضرب مصر فقط بل كل الدول، لافتًا إلى أن العمليات الإرهابية لن تُثني الدولة عن مواصلة جهودها والاستمرار في مواجهته.

أضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، «الإرهابيين دائمًا ما يختارون أوقاتًا معينة لعملياتهم، تضرهم أكثر ما تنفعهم، وإذا لم يتم تجفيف منابع التمويل ستستمر العمليات الإرهابية».

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وحول تغيير شركة «فودافون قطر» اسمها لـ«تميم المجد»؛ عقب: «قانونًا من حق أي شركة تسمي نفسها كما تشاء، لكن ربط النواحي الإدارية بالسياسية ثبت خطأه».