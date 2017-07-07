فيديو| مستشار كلية القادة والأركان: «هجوم رفح» رسالة من قطر لمصر

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تقدم اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، بالعزاء للشعب المصري، ولأهالي شهداء حادث رفح الإرهابي، سائلًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقال الشهاوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، إن حادث اليوم يؤكد مدى قدرة القوات المسلحة في التصدي للعناصر الإرهابية، والدليل على ذلك تصفيتهم أكثر من 70 إرهابيا، وتدمير العديد من السيارات.

وشدد على أن قطر لازالت تدعم الإرهاب، والحادث الإرهابي الذي استهدف رجال قواتنا المسلحة اليوم، عبارة عن رسالة أرسلتها عبر الجماعات الإرهابية، تؤكد فيها أنها متواجدة، وقلبها ينبض.

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ويذكر أن هجومًا إرهابيًا استهدف ارتكازات للجيش جنوب رفح، فجر اليوم الجمعة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من رجال الجيش.