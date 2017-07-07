محافظ الدقهلية يكلف بفحص المباني المجاورة لعقار السنبلاوين المنهار

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كلف الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، لجنة من إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة، لفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار بمنطقة القنطرة، مركز السنبلاوينن وعرض تقرير بشأنها وسرعة صرف إعانات للأسر المتضررة.

وشدد الشعراوي على سرعة تقديم أوجه الرعاية من قبل مديرية التضامن الاجتماعي لتلك الأسر، وعمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين على سرعة رفع الأنقاض، ونظافة المنطقة بالكامل، وسرعة الانتهاء من تقرير فحص المنازل المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إن الأسر المنكوبة إثر انهيار العقار هم: "مها ص"، ربة الأسرة، ولديها 3 أبناء والزوج مسجون، والأسرة تتقاضى مساعدة شهرية بواقع 450 جنيها ومبلغ 120جنيها منحة دراسية للأبناء، "صلاح الدين م"، عقيد قوات مسلحة بالمعاش والأسرة فردين ومقيمين بقرية طنبول، "زينب ط"، 75سنة، وغير متواجدة بالعقار وتقيم بالقاهرة.

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وأضاف عبد العزيز أنه تم نصب 3 خيام من مركز الإغاثة للإيواء العاجل بالساحة الشعبية بالسنبلاوين للأسرة المتضررة من انهيار العقار، وصرف عدد من البطاطين، ومبلغ 2000 جنيه مساعدة عاجلة من مؤسسة التكافل، لوجود عائل الأسرة بالسجن.

وأوضح أنه تم تحرير استمارات إغاثة خسائر ممتلكات للأسر الثلاث أصحاب الشقق بالحد الأقصى للمساعدة بواقع 5000 جنيه لكل أسرة.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين تلقت شكوى اليوم، من زوجة صاحب المنزل ويدعى "محمد م"، المحبوس لمدة 9 سنوات، أفادت بحدوث تصدعات وتشققات، وعاينت لجنة الخطورة الداهمة المنزل المقام على مساحة 140 مترا، ومكون من 5 أدوار وتقيم به أسرة صاحب المنزل بالدورين الثالث والرابع، والدورين الأول والخامس مؤجرين وأصحابهما غير متواجدين، وتبين حدوث هبوط أرضي وتم إخلاء المنزل وعمل كردون أمني حول المنطقة إلا أنه انهار بعد إخلائه.