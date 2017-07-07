شقيق الشهيد أحمد المنسي: «مفيش عزاء»

التحرير

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كتب:- إسلام عبد الخالق

قال محمد المنسي، شقيق العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد اليوم الجمعة، إنه لن يتم إقامة عزاء له.

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أضاف شقيق الشهيد، لـ"التحرير"، أن الفقيد أوصى بعدم إقامة سرادق شعبي لعزائه حال استشهاده، موضحًا أن الجثمان سيصل، غدًا السبت، إلى مسجد "التوحيد" بالعاشر من رمضان، ليتم تشييعه ودفنه عقب صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير محمد حسين طنطاوي.



وأوضح أن العزاء سيقتصر على الحاضرين إلى مسجد التوحيد، امتثالا لوصية الشهيد.

يذكر أن العقيد استشهد، في هجوم إرهابي بمدينة رفح شمال سيناء، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أفراد القوات المسلحة.