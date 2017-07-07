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رئيس «دفاع البرلمان»: علينا تقديم الشكر لرجال القوات المسلحة

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رئيس «دفاع البرلمان»: علينا تقديم الشكر لرجال القوات المسلحة رئيس «دفاع البرلمان»: علينا تقديم الشكر لرجال القوات المسلحة

التحرير

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علق اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمائن للجيش جنوب مدينة رفح، صباح اليوم الجمعة، قائلًا: «لن ينال الإرهابيون من أمن ، وسنظل نواجه الإرهاب بقوة، مصر تواجه حربًا شاملة، وعلينا أن نتكاتف للقضاء عليه».

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، أن مصر تواجه تحديات عديدة، على رأسها الإرهاب الأسود، مشددًا على أن القوات المسلحة ستظل درع مصر الذي يحافظ على الوطن، ويتصدى للإرهاب الغاشم، وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة تمكنوا اليوم من تصفية أكثر من 70 إرهابيًا وتدمير العديد من العربات، معقبًا: «علينا جميعًا أن نقدم الشكر لقوات المسلحة ولشرفاء الوطن».

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