الدقهلية تودع 3 من شهداء رفح في جنازة عسكرية.. السبت

الدقهلية - رامي القناوي:

تستقبل محافظة الدقهلية، غدًا السبت، ثلاثة من شهداء الواجب الذين قضوا في الحادث الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة. في وقت قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيًا، وذلك أثناء الهجوم.

وأعلن المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي عن جنازة عسكرية للشهداء الثلاثة تقرر لها ظهر غدٍ السبت، من مسجد النصر بمدينة المنصورة.

وكان محافظ الدقهلية عبر، في بيان أصدره اليوم، عن حزنه على شهداء القوات المسلحة وشهيد الداخلية النقيب إبراهيم عزازي شريف عزازي الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد جراء إطلاق نار استهدفه أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد محافظة القليوبية.

وجاء في البيان: "إن أبناء محافظة الدقهلية يستنكرون تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة، وجموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة ويقفون خلفها في مواجهة الإرهاب الغادر".​