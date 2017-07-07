وكيل «سيسيه» يتهم نادي أسوان بإخفاء اللاعب

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فجر عبد الحميد عادل، وكيل أعمال الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم نادي أسوان، مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد على أن مهاجم الزمالك الجديد محجوز حاليًا في مكان غير معلوم من قبل رئيس نادي أسوان متهمًا إياه بتزوير إمضاء اللاعب عن طريق أحد إداريو النادي ويدعى «شبرواي».

وأضاف وكيل سيسيه في تصريحات صحفية، أن رئيس نادي أسوان يرفض نزول اللاعب القاهرة ومنعه من الحصول على جواز السفر الخاص به مشيرًا إلي تعرض لاعب الزمالك الجديد الإيفواري سيسيه لضغوط من جانب إدارة نادي أسوان منذ توقيعه عقد الإعارة في بداية الموسم.

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الجدير بالذكر أن عقد الإعارة الذي وقعه سيسيه مع نادي أسوان كان ينص على حصوله على مبلغ 60 ألف جنية مصري، لم يحصل خلالها اللاعب سوى على 20 ألف فقط في يده حسب تصريحات وكيله.