مدرب منتخب السلة: «سعيد بالفوز على إيران»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب الإسباني خوان أورينجا، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة السلة تحت 19 عام، عن سعادته، بعد فوز الفراعنة على إيران بنتيجة 54/57، بكأس العالم تحت 19 عام.

وأكد أورينجا أنه كان يأمل أن يفوز فريقه بمباراة الأرجنتين الماضية، لتحقيق إنجاز جديد مع الفراعنة، ولكن لم يحالفه الحظ، مشيرًا إلى أن اللاعبين بعد المباراة دخلوا في حالة سيئة للغاية.

شاهد أيضا

وتابع " حاولت خلال اليومين الماضيين في إخراج اللاعبين من الحالة السيئة وتأهيلهم للفوز بمباراة إيران، خاصة وأن خسارة اليوم ستبعدنا للعب من المركز 12 لـ16.

وأضاف المدير الفني للفراعنة أن غير راضي عن الأداء خاصة في أخر ربع بالمباراة، اللاعبين كانوا في حالة شحن وتوتر، ولكن الفوز هو الأهم.