أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 196 شرطيًا ألمانيًا بسبب المظاهرات المناهضة لقمة الـ20

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 196 شرطيًا ألمانيًا بسبب المظاهرات المناهضة لقمة الـ20

10:48 م الجمعة 07 يوليو 2017

إصابة 196 شرطيًا ألمانيًا بسبب المظاهرات المناهضة لقمة الـ20

هامبورج - (د ب أ):
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، عن إصابة 196 شرطيًا خلال أحداث العنف التي صاحبت المظاهرات الرافضة لانعقاد قمة العشرين في هامبورج.

وأوضحت الشرطة أنه لا توجد حالات خطيرة بين هذه الإصابات.

وكانت الشرطة تحدثت في وقت سابق أن عدد رجال الشرطة المصابين يبلغ 160 شرطيًا.

ولم تتمكن الشرطة ولا قوات الإطفاء حتى الآن من الإدلاء ببيانات حول أعداد المصابين بين المتظاهرين.

من جانبه، قال متحدث باسم قوات الإطفاء إن المتظاهرين لديهم مسعفون ما جعلهم في غير حاجة إلى مساعدات خارجية في الكثير من الحالات.

ولم يتم التمكن من التواصل مع اللجنة المعروفة باسم لجنة تحقيقات العشرين، التي تجري اتصالات مع الناشطين وتجمع بيانات عن المصابين.

كما لم تتمكن الشرطة من الإدلاء ببيانات عن عدد السيارات التي تعرضت لإضرام النار فيها، فيما قدرت قوات الإطفاء عددها ببضع عشرات، وفقا لمتحدث أشار إلى أن 15 سيارة منها في شارع إلب شاوزيه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شرطي ألماني يطلق رصاصة تحذيرية أثناء المظاهرات المناهضة لقمة الـ20

    شرطي ألماني يطلق رصاصة تحذيرية أثناء المظاهرات المناهضة لقمة الـ20

    أخبار
  • بالفيديو والصور- تواصل المظاهرات المناهضة لقمة العشرين في ألمانيا

    والصور- تواصل المظاهرات المناهضة لقمة العشرين في ألمانيا

    أخبار
  • السعودية أمام قمة العشرين: الرياض تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإرهاب

    أمام قمة العشرين: الرياض تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإرهاب

    أخبار
  • لافروف: ترامب يقبل تأكيد بوتين أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية

    لافروف: يقبل تأكيد بوتين أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية

    أخبار

إعلان

b0970228e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"