إصابة 196 شرطيًا ألمانيًا بسبب المظاهرات المناهضة لقمة الـ20

هامبورج - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، عن إصابة 196 شرطيًا خلال أحداث العنف التي صاحبت المظاهرات الرافضة لانعقاد قمة العشرين في هامبورج.

وأوضحت الشرطة أنه لا توجد حالات خطيرة بين هذه الإصابات.

وكانت الشرطة تحدثت في وقت سابق أن عدد رجال الشرطة المصابين يبلغ 160 شرطيًا.

ولم تتمكن الشرطة ولا قوات الإطفاء حتى الآن من الإدلاء ببيانات حول أعداد المصابين بين المتظاهرين.

من جانبه، قال متحدث باسم قوات الإطفاء إن المتظاهرين لديهم مسعفون ما جعلهم في غير حاجة إلى مساعدات خارجية في الكثير من الحالات.

ولم يتم التمكن من التواصل مع اللجنة المعروفة باسم لجنة تحقيقات العشرين، التي تجري اتصالات مع الناشطين وتجمع بيانات عن المصابين.

كما لم تتمكن الشرطة من الإدلاء ببيانات عن عدد السيارات التي تعرضت لإضرام النار فيها، فيما قدرت قوات الإطفاء عددها ببضع عشرات، وفقا لمتحدث أشار إلى أن 15 سيارة منها في شارع إلب شاوزيه.