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السعودية أمام قمة العشرين: الرياض تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإرهاب

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مصراوي Masrawy

أمام قمة العشرين: الرياض تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإرهاب

10:45 م الجمعة 07 يوليو 2017

السعودية أمام قمة العشرين: الرياض تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإرهاب

إبراهيم بن عبد العزيز العساف

هامبورج - (أ ش أ):

قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، اليوم الجمعة، إن مكافحة الإرهاب تتطلب تنسيقا وتعاونا بين الدول، مشددا على ضرورة تعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب في العالم.

وأضاف العساف - خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة هامبورج الألمانية أوردتها قناة (العربية) - أن إيجاد فرص عمل أفضل وسيلة لإبعاد الشباب عن التطرف، مؤكدا على ضرورة منع استخدام مواقع التواصل في التجنيد والدعاية، موضحا أن الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم، وأن السعودية تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإرهاب.

وطالب عضو مجلس الوزراء السعودي، بالعمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من قبل الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات، داعيا إلى التنفيذ الفعال للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال.

وأشار العساف إلى أن السعودية شاركت بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وشاركت بالرئاسة المشتركة لمنع التمويل عن "داعش"، ودفعت في إطلاق مركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد والمنظمات التي تمول الإرهاب والمحددة من مجلس الأمن.

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Asha

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