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سوهاج تستقبل اثنين من شهداء رفح.. السبت

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مصراوي Masrawy

سوهاج تستقبل اثنين من شهداء رفح.. السبت

10:53 م الجمعة 07 يوليو 2017

سوهاج تستقبل اثنين من شهداء رفح.. السبت

المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم copy

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تستقبل محافظة سوهاج، غدًا السبت، عبر مطار سوهاج الدولي جثماني اثنين من شهداء الوطن الذي قضوا اليوم في رفح بمحافظة شمال سيناء. 

ومن المقرر أن يكون في استقبال الشهيدين مجند محمود صبري محمد، ومجند مؤمن رزق أبو اليزيد، المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، ومدير الأمن اللواء مصطفى مقبل، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة سوهاج وأسر الشهيدين.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.​

ونعى محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الجمعة، شهداء الوطن أبطال القوات المسلحة ضحايا الهجوم الإرهابي جنوبي رفح، وأشاد باستبسالهم في التصدي وقتل أكثر من 40 فردًا تكفيريًا وتدمير 6 عربات.​

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