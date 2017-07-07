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القوات العراقية تخفق في استعادة مناطق يسيطر عليها "داعش"

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تخفق في استعادة مناطق يسيطر عليها "داعش"

10:38 م الجمعة 07 يوليو 2017

تكريت - (د ب أ): 

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية العراقية أخفقت في استعادة مناطق قرب قضاء الشرقاط الواقع على مسافة 280كلم شمال بغداد، بعد أن تمكن تنظيم "داعش" من السيطرة عليها أمس الاول.

وقال مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية: "برغم الهجمات المتكررة للقوات الأمنية على بعض المواقع التي يتحصن بها "داعش" إلا أنها لم تتمكن من طرد عناصر "داعش" إلا من بعض المنازل التي يتحصن بها".

وأضاف المصدر أن تنظيم "داعش" استخدم أسلوب القنص من أماكن بعيدة وأسطح المنازل لإعاقة تقدم القوات العراقية.

وأوضح أن القوات الامنية استعانت بالمروحيات لتغطية تقدمها لكنها لم تنجح في الوصول إلى أهدافها بطرد عناصر داعش، مشيرًا الى أن التنظيم يتخذ من العوائل التي اختطفها دروعا بشرية.

وتشارك في الهجوم قوات عراقية من الفرقة 16 من الحيش العراقي وقوات عمليات صلاح الدين وشرطة صلاح الدين.

كان تنظيم "داعش" قد سيطر، أمس الأول، على قرية واقعة شمال شرقي قضاء الشرقاط 280 كم شمالي بغداد في مناطق مشتركة إداريًا بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.

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