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رئيس هيئة تدريب الأطباء: نقف جميًعا خلف القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

رئيس هيئة تدريب الأطباء: نقف جميًعا خلف القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب

10:40 م الجمعة 07 يوليو 2017

رئيس هيئة تدريب الأطباء: نقف جميًعا خلف القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب

كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا صباح اليوم الجمعة، على خلفية العمل اﻹرهابي الذي استهدف حاجز أمني جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء. 

وأكد سليمان في بيان الجمعة، أننا "جميعاً نقف خلف قواتنا المسلحة التي قطعت عهدًا على نفسها لمواجهة الإرهاب والتصدي له بكافة صوره، مشددة على أن هذة المحاولات اليائسة لن تثنينا عن بناء الوطن وحمايتة".

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء للشعب المصري ولأسر الشهداء، مؤكدة أن الحادث لن يثني الشعب عن مجابهة الإرهاب.

وشهدت سيناء، الجمعة، حادثًا إرهابيًا مؤلمًا استهدف نقاط تمركز للقوات المسلحة بمنطقة البرث جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من الجيش، فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

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مصراوي Masrawy

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