"سي بي سي" و"المحور" تغيران خريطتيهما البرامجية حدادًا على أرواح الشهداء

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت عدد من القنوات الفضائية تغيير خريطتها البرامجية في أعقاب الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف بعض نقاط التمركز جنوب رفح بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبناء القوات المسلحة الباسلة.

وقررت شبكة قنوات "سي بي سي"، تأجيل إذاعة حلقة الليلة من البرنامج الكوميدي "أبلة فاهيتا"، وذلك حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا صباح اليوم، ومن المقرر أن تذاع الحلقة الجمعة المقبلة.

كما أعلنت قناة المحور تعديل الخريطة البرامجية والغاء المواد الترفهية حداداً على أرواح الشهداء، ونعى الدكتور حسن راتب رئيس شبكة قنوات المحور شهداء الواجب الوطني من جيش مصر العظيم، مردداً قول الله سبحانه وتعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

وتوجه راتب بالعزاء الى الشعب المصري والى أهالي الشهداء، قائلاً: "اللهم إرحمهم وأسكنهم فسيح جناتك.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وأكد راتب أن الإرهاب الأسود لن ينال من مصر، ولن ينال من عزيمة الشعب المصري ومضيه قدما نحو البناء والتعمير ، مشيداً بما تقدمه القوات المسلحة والشرطة من جهود في مكافحة الإرهاب.