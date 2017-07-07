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القبض على مدير «أودي» السابق بسبب غش معدلات الانبعاثات

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القبض على مدير «أودي» السابق بسبب غش معدلات الانبعاثات القبض على مدير «أودي» السابق بسبب غش معدلات الانبعاثات

التحرير

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ألقت السلطات الأمريكية، القبض على جيوفاني باميو، مدير شركة "أودي" الألمانية السابق، المتسبب في فضيحة الانبعاثات الشهيرة للشركة التابعة لمؤسسة "فولكس فاجن".

وبحسب صحيفة "فاينينشيال تايمز" البريطانية، فإن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهاما رسميا، لباميو بعد ثبوت أدلة غش الشركة الألمانية لتفادي اختبارات الانبعاثات الخاصة بموديلاتها التي تعمل بوقود الديزل.

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تأتي تلك الخطوة ضمن قضية الانبعاثات الشهيرة والمعروفة إعلاميا بـ"فضيحة فولكس فاجن"، والتي لا تزال التحقيقات سارية بشأنها في عدد من البلدان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

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التحرير

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