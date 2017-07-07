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فيديو| سعد الجمال: أرواح شهدائنا وقود في معركتنا ضد الإرهاب

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فيديو| سعد الجمال: أرواح شهدائنا وقود في معركتنا ضد الإرهاب فيديو| سعد الجمال: أرواح شهدائنا وقود في معركتنا ضد الإرهاب

التحرير

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وجه اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، التعازي لأبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا في الأعمال الإرهابية الأخيرة، مؤكدًا أن أرواحهم لن تضيع هباءً، وستكون وقودًا في معركة الدولة ضد الإرهاب الخسيس.

وأكد، الجمال، في مداخلة هاتفية لقناة "DMC"، اليوم الجمعة، أن إرادة الشعب المصري لن تنكسر، مهما فعل الإرهابيون والقوى الخارجية والتنظيمات السرية، فمحكوم عليهم بالفشل أمام صمود القوات المسلحة، الذين يقفون مقدمين أرواحهم بنفس راضية في سبيل حماية هذا الوطن والشعب.

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وأشار إلى أن القوات المسلحة تستمد صمودها من إيمانها برسالتها، ودعم الشعب المصري لها.

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التحرير

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