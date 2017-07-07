داليا زيادة تدعو لمقاطعة «فودافون»: «خلي تميم ينفعكوا»

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هاجمت داليا زيادة، عضو المجلس القومي للمرأة، شركة «فودافون» للاتصالات، بعد أن غيرت اسمها في دولة قطر إلى «تميم المجد»، داعية إلى مقاطعة خدمات الشركة.

وكتبت زيادة خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما الذي أدخل شركات الموبايل في هذه الأزمة؟!، لقد جنت فودافون على نفسها بمثل هذا القرار!، خلي تميم ينفعكم».

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وتصدر هاشتاج «قاطعوا فودافون مصر»، قائمة التدرينات الخاصة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك على خلفية قيامها، وشركة اتصالات أخرى في قطر، بتغييراسمهما إلى «تميم المجد».