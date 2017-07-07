أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

داليا زيادة تدعو لمقاطعة «فودافون»: «خلي تميم ينفعكوا»

Google+ Print
داليا زيادة تدعو لمقاطعة «فودافون»: «خلي تميم ينفعكوا» داليا زيادة تدعو لمقاطعة «فودافون»: «خلي تميم ينفعكوا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هاجمت داليا زيادة، عضو المجلس القومي للمرأة، شركة «فودافون» للاتصالات، بعد أن غيرت اسمها في دولة قطر إلى «تميم المجد»، داعية إلى مقاطعة خدمات الشركة.

 وكتبت زيادة خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما الذي أدخل شركات الموبايل في هذه الأزمة؟!، لقد جنت فودافون على نفسها بمثل هذا القرار!، خلي تميم ينفعكم».

شاهد أيضا

وتصدر هاشتاج «قاطعوا فودافون »، قائمة التدرينات الخاصة بموقع التدوينات القصيرة  «تويتر»، وذلك على خلفية قيامها، وشركة اتصالات أخرى في قطر، بتغييراسمهما إلى «تميم المجد».

Capture

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل