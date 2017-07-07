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ارتفاع أسعار اللحوم بقنا.. ومواطنون: «هنجيب منين؟»

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ارتفاع أسعار اللحوم بقنا.. ومواطنون: «هنجيب منين؟» ارتفاع أسعار اللحوم بقنا.. ومواطنون: «هنجيب منين؟»

التحرير

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كتب:- وليد القناوي

"هنجيب منين كل حاجة أسعارها في الطالع، والرواتب لا تكفي لمنتصف الشهر".. بتلك الكلمات عبر عدد من أهالي محافظة قنا عن استيائهم، من الارتفاع اليومي لأسعار اللحوم والدواجن، فضلا عن الخضر والفاكهة.

يقول أحمد سعيد، موظف، إن مرتبه لا يتجاوز 1200 جنيه، ولديه 5 أولاد ومرتبه لا يكفيه حتى منتصف الشهر، بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا: "الواحد خلاص جاب آخره وصبره نفد"، مؤكدا أنه لم يشتري اللحم منذ منتصف شهر رمضان.

وطالب جمال إسماعيل، أحد الأهالي، وزارة والقوات المسلحة بالدفع بسيارات محاربة الغلاء تجوب الشوارع، وافتتاح معارض بشكل دائم لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وذكر منصور الراوي، عامل: "كل حاجة غليت في ، والحكومة لازم تتدخل وتفرض رقابة على السلع والأسواق، لأن ده كله على دماغ المواطن البسيط".

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وفي سوق السهاريج والفوقاني بمدينة قنا، سجل سعر الدجاج البلدي 37 جنيها للكيلو، والحمام 50 جنيها، والدجاج الأبيض 35 جنيها، والأمهات ( الدجاج الكبير) 30 جنيها.

وأوضح عدلي وسيم، تاجر دواجن: "إحنا نفسنا نبيع بأقل سعر للزبون، لكن هنعمل إيه الأعلاف غالية وشحن الدواجن من المحافظات مرتفع جدا"، لافتا إلى أن أصحاب المزراع مجبرين على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وبالتالي ارتفاع معدل النفوق بين الطيور.

وعن أسعار اللحوم البلدية، سجل كيلو اللحمة الكندوز 130 جنيها للكيلو، والضأن 145 جنيها، والبتلو 120 جنيها، والمشفي 110 جنيهات.

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من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تعمل جاهدة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وضمان وصولها إلى مستحقيها.

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