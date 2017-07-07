نائب مدير المخابرات العسكرية الأسبق: «هجوم رفح» رد فعل على مقاطعة قطر

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قال اللواء أحمد إبراهيم، نائب مدير المخابرات العسكرية الأسبق، إن «عناصر إنفاذ القانون، بالاشتراك مع القوات الجوية، دمرت أكثر من 6 عربات دفع رباعي وقتلت 40 فردًا من الإرهابيين، وهذا هو عمل من الأعمال الشرعية التى تقوم بها مصر ردًا على الفعل الإرهابي».

أضاف إبراهيم، خلال ظهوره عبر فضائية «الغد»، أن «هجوم رفح» كان على أكثر من تمركز في أماكن عديدة، وهذا رد فعل نتيجة للبيان الذي أصدرته الدول الأربعة، (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، لمقاطعة قطر، وتأكيدها مساندتها للعناصر الإرهابية.

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يذكر أن عدة تمركزات أمنية جنوب رفح تعرضت لهجوم فجر اليوم الجمعة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من رجال الجيش.