فيديو| القس أثناسيوس: «طعنات الإرهابيين دائمًا على حدودنا»

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نعى القس أثناسيوس المقاري، شهداء القوات المسلحة في الهجمات على كمائن جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، مؤكدًأ أن اليوم كان مشهودًا في الحرب على الإرهاب وأعداء الوطن.

وأضاف، في تقديمه برنامج "الصديقان"، المذاع على قناة المحور، اليوم الجمعة، أنه لابد من دعم القوات المسلحة، مطالبًا بسرعة تعمير سيناء؛ لا حتى يجد الإرهابين مساحة للتلاعب فيها.

وتابع: "الإرهابيون أصبحوا غير قادرين على المواجهة، وطعناتهم دائمًا تكون على حدودنا، ونادرًا ما تحدث عمليات في العمق، الدولة ستقطع أيديهم في الأطراف كما قطعها في العمق.. وعلينا توقع المزيد من العمليات المقبلة، لكن لا يتوقف الشعور بالأمل لدينا في دحر هذه الظاهرة".