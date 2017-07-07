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رئيس «مواد البناء»: «الدولة تحمي منتجين للحديد على حساب 90 مليون»

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رئيس «مواد البناء»: «الدولة تحمي منتجين للحديد على حساب 90 مليون» رئيس «مواد البناء»: «الدولة تحمي منتجين للحديد على حساب 90 مليون»

التحرير

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قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، مساء الجمعة، إن زيادة الحديد ليس لها علاقة بزيادة أسعار الطاقة ورفع الدعم، لافتًا إلى أن «الحديد وصل سعر طنه لـ11 ألف جنيه منذ أسبوعين، أي قبل زيادة أسعار الطاقة».

أضاف الزيني، خلال مداخلة عبر فضائية «LTC»، أن «السبب الرئيسي لارتفاع سعر طن الحديد، هو فرض وزير الصناعة لرسوم إغراق على واردات الحديد بين 10 و27%، إضافة إلى 14% ضريبة مضافة، فضلًا عن رسوم هيئة الميناء والتفريغ والنقل».

وأشار إلى أن «إنتاج من الحديد، لا يتجاوز 7 ملايين طن، وهو ما لا يحدث حاليًا، حيث أن هناك نقص في الإنتاج، وكنا نستورد نحو مليون و700 ألف طن، وليس هناك استيراد في الوقت الحالي بسبب الرسوم الجديدة، وبالتالي أصبح هناك نقص في السوق، فارتفع السعر».

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واستنكر عدم وجود رقابة من قِبل الدولة على الأسعار، متابعًا: «نحن مع حماية الصناعة الوطنية، لكن يجب على الدولة حماية المستهلك والمواطن وليس حماية رجال الأعمال وبعض المنتجين على حساب الـ90 مليون».

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التحرير

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