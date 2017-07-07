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إيواء عاجل للأسر المتضررة من انهيار عقار السنبلاوين

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مصراوي Masrawy

إيواء عاجل للأسر المتضررة من انهيار عقار السنبلاوين

10:27 م الجمعة 07 يوليو 2017

إيواء عاجل للأسر المتضررة من انهيار عقار السنبلاوين

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تخصيص ثلاث خيام من مركز الإغاثة كإيواء عاجل بالساحة الشعبية في السنبلاوين، للأسرة المتضررة من انهيار عقار منطقة القنطرة.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم صرف عدد من البطاطين ومبلغ 2000 جنيه مساعدة عاجلة من مؤسسة التكافل لإحدى الأسر المنكوبة لوجود عائل الأسرة بالسجن.

وأشار وكيل التضامن إلى أن هذه الأسرة تعولها ربة منزل لديها من الأبناء ثلاثة، وتتقاضى مساعدة شهرية بواقع 450 جنيهًا، ومبلغ 120جنيهًا منحة دراسية للأبناء.

وعن الأسر الأخرى المتضررة، أوضح وكيل التضامن أنهما اثنتان غير متواجدتين بالعقار.

إلى ذلك، أكد عبد العزيز أنه تم تحرير استمارات إغاثة خسائر ممتلكات للأسر الثلاث بحد أقصي للمساعدة 5000 جنيه لكل أسرة.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين تلقت اليوم شكوى من زوجة صاحب العقار المنهار، أفادت خلاله بحدوث تصدعات وتشققات بالمنزل.

وانتقلت لجنة الخطورة الداهمة إلى المنزل المكون من 5 طوابق والمقام على مساحة 140 متر، حيث فرضت كردونًا أمنيًا بمحيطه وأخلت سكانه، قبل أن ينهار تمامًا، دون وقوع إصابات.

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