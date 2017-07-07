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التايمز: مساعِ إسرائيلية لإنشاء مناطق عازلة جنوبي سوريا

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مصراوي Masrawy

التايمز: مساعِ إسرائيلية لإنشاء مناطق عازلة جنوبي سوريا

10:33 م الجمعة 07 يوليو 2017

التايمز: مساعِ إسرائيلية لإنشاء مناطق عازلة جنوبي سوريا

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن إسرائيل تسعى إلى إنشاء مناطق عازلة في سوريا، وذلك لمنع عناصر "حزب الله" والقوات المدعومة من إيران من الاقتراب من الحدود الشمالية للدولة العبرية، ويمكن أن تمتد المنطقة 30 ميلا إلى الشرق من مرتفعات الجولان.

وأكدت الصحيفة البريطانية، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لدعم المقترح الإسرائيلي، حيث طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفكرة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية.

وبحسب التقرير، تتجاوز مدينة درعا مباشرة ومدينة السويداء السورية، التي تقع في أيدي وهي موطن لطائفة الدروز، حيث تطرقت المباحثات الروسية - الأمريكية إلى المقترح الإسرائيلي، نتيجة للضغط الإسرائيلي على الجانب الأمريكي والروسي.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، تنبع المخاوف الإسرائيلية من احتمال انسحاب القوات الأمريكية، مما يترك فارغًا للميليشيات المدعومة من إيران مثل "حزب الله" في جنوب سوريا، حيث ظهرت تقارير تؤكد تعاون الحكومة الإسرائيلية مع قوات المعارضة السورية، إضافة إلى إمدادهم بالأسلحة وإرسال مساعدات إنسانية لهم والسماح للجرحى بتلقي العلاج في إسرائيل.

وأوضح التقرير أن هناك آلاف الجرحى السوريين يتلقوا العلاج فى المستشفيات الإسرائيلية، منوهًا إلى أن العلاقة مع إسرائيل شكلت فعل مشين للمسلحين أمام الرأي العام في مرحلة مبكرة من الحرب، لكن مع ظهور العديد من القوى الإقليمية والدولية في الحرب الأهلية السورية، خرجت القضية عن نطاق الجدل.

تفاصيل-خطة-الائتلاف-لانشاء-المنطقة-العازلة-جنوب-سوريا

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