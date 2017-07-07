أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأردن يصوت لصالح اعتماد أول معاهدة من نوعها لحظر الأسلحة النووية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأردن يصوت لصالح اعتماد أول معاهدة من نوعها لحظر الأسلحة النووية

10:30 م الجمعة 07 يوليو 2017

الأردن يصوت لصالح اعتماد أول معاهدة من نوعها لحظر الأسلحة النووية

الأسلحة النووية - صورة أرشيفية

عمان - (أ ش أ):

صوت الأردن، الجمعة، لصالح قرار دولي اعتمدت بموجبه أول معاهدة من نوعها على الإطلاق بشأن حظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن القرار صدر في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها، بتأييد 122 دولة فيما اعترضت هولندا وامتنعت سنغافورة عن التصويت.

وجاء في القرار أنه ورغبة في الإسهام في تحقيق الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتعبيرًا عن القلق البالغ إزاء العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن أي استخدام للأسلحة النووية وإدراكا للمخاطر التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية مرة أخرى في أي ظرف من الظروف، تعهدت كل دولة طرف بألا تقوم بعدة أمور، من بينها تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها، واستخدام الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو التهديد باستخدامها".

ويدعو القرار الأمين العام إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ويدعو إلى عقد اجتماعات أخرى للدول الأطراف كل سنتين، ما لم تتفق الدول الأطراف على خلاف ذلك.

وبعد خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة يدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر لاستعراض تطبيق المعاهدة والتقدم المحرز في تحقيق مقاصدها.

وتشجع كل دولة طرف الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة على التوقيع عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، سعيا إلى تحقيق انضمام جميع الدول إلى هذه المعاهدة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إسرائيل ترد على قرار إدراج الخليل على لائحة

    إسرائيل ترد على قرار إدراج الخليل على لائحة "اليونسكو" بإجراءات مالية

    أخبار
  • الأمم المتحدة: إقرار أول معاهدة من نوعها لحظر الأسلحة النووية

    الأمم المتحدة: إقرار أول معاهدة من نوعها لحظر الأسلحة النووية

    أخبار
  • تعرف على القدرات العسكرية لدول الخليج (فيديوجراف)

    تعرف على القدرات العسكرية لدول الخليج (فيديوجراف)

    أخبار
  • الأردن يدين بشدة

    الأردن يدين بشدة "الهجمات الإرهابية الجبانة" ضد الجيش المصري

    أخبار

إعلان

2b48a7a872.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه