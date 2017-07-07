أمريكا: نقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب

كتب - علاء المطيري:

قالت الولايات المتحدة إنها تدين بشدة الهجوم الذي تعرض له كمين "البرث" في شبه جزيرة سيناء، وأكدت وقوفها إلى جانب مصر وهي تحارب الإرهاب.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، إن الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع مصر فيما تواجه الإرهاب، وأضافت أن الولايات المتحدة تبعث بتعازيها لعائلات ضحايا هجوم الجمعة وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا على موقعها الرسمي عبرت فيه خالص تعازي الولايات المتحدة لأسر الضحايا، وأضاف: "نحن نواصل الوقوف مع مصر وهي تواجه الإرهاب".

وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة أدانت الهجوم، وأكدت وقوف أمريكا إلى جانب مصر، وكتبت في تدوينة على "تويتر": "هجوم إرهابي آخر تتعرض له مصر"، ووصفت الهجوم بـ"الشنيع" وأكدت دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب.

وتعرض كمين "البرث" في رفح بشمال سيناء لهجوم إرهابي استهدف نقاط تمركز للقوات بالمنطقة.

وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.

فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيًا خلال الهجوم.