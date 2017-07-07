عضو "مجلس الشئون الخارجية": قطر تلجأ للإرهابيين لمحاولة رفع الحصار العربي عليها

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء محمد الشهاوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة، جاء ردًا من قطر بعد تضيق الخناق عليها من قبل الدول الأربع.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه تم التصدي لهجوم إرهابي على أحد الأكمنة صباح الجمعة، أسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيرياً، وتدمير 6 عربات، واستشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة.

وأضاف الشهاوي في تصريح لـ" مصراوي"، أن الخسائر التي نتجت من جراء العمليات الإرهابية، ترجع إلى عدة عوامل منها أن يكون التوقيت غير متوقع ومعلوم لدى الجهات الاستخباراتية، مضيفًا أن يقظة قوتنا المسلحة سعدت في إحباط هذا المخطط.

وأوضح عضو المجلس المصري لشئون الخارجية، أن إحباط قوتنا المسلحة للعمليات الإرهابية على الحدود الغربية قبل توصيل الدعم لهم، أدت إلى خروج تلك الجماعات بكل قوة في محاولة لإيجاد مخرج لهم- وفق قوله.

وطلب الشهاوي، الدول العربية رفع درجات الاستعداد خلال الفترة المقبلة لآن تلك الجماعات الإرهابية تبحث زعزعت الاستقرار في مصر والوطن العربي.

كما طلب من أهالي سيناء أن يبغون عن أي تحركات أو تجماعات تتم داخل أراضي سيناء.