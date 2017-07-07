أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

عضو "مجلس الشئون الخارجية": قطر تلجأ للإرهابيين لمحاولة رفع الحصار العربي عليها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عضو "مجلس الشئون الخارجية": قطر تلجأ للإرهابيين لمحاولة رفع الحصار العربي عليها

10:05 م الجمعة 07 يوليو 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء محمد الشهاوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة، جاء ردًا من قطر بعد تضيق الخناق عليها من قبل الدول الأربع.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه تم التصدي لهجوم إرهابي على أحد الأكمنة صباح الجمعة، أسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيرياً، وتدمير 6 عربات، واستشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة.

وأضاف الشهاوي في تصريح لـ" مصراوي"، أن الخسائر التي نتجت من جراء العمليات الإرهابية، ترجع إلى عدة عوامل منها أن يكون التوقيت غير متوقع ومعلوم لدى الجهات الاستخباراتية، مضيفًا أن يقظة قوتنا المسلحة سعدت في إحباط هذا المخطط.

وأوضح عضو المجلس المصري لشئون الخارجية، أن إحباط قوتنا المسلحة للعمليات الإرهابية على الحدود الغربية قبل توصيل الدعم لهم، أدت إلى خروج تلك الجماعات بكل قوة في محاولة لإيجاد مخرج لهم- وفق قوله.

وطلب الشهاوي، الدول العربية رفع درجات الاستعداد خلال الفترة المقبلة لآن تلك الجماعات الإرهابية تبحث زعزعت الاستقرار في والوطن العربي.

كما طلب من أهالي سيناء أن يبغون عن أي تحركات أو تجماعات تتم داخل أراضي سيناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مفتي الجمهورية يدعو لاستمرار الضربات الأمنية ضد الإرهابيين لاستئصالهم

    مفتي الجمهورية يدعو لاستمرار الضربات الأمنية ضد الإرهابيين لاستئصالهم

    أخبار

  • "البحوث الإسلامية" يشيد بيقظة القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب

    أخبار
  • الكنيسة الأرثوذكسية تنفي دعوة الإقباط إلى مغادرة قطر

    الكنيسة الأرثوذكسية تنفي دعوة الإقباط إلى مغادرة قطر

    أخبار
  • فاطمة ناعوت ناعية شهداء رفح: المجد للشهداء وأذل الله الإرهاب

    فاطمة ناعوت ناعية شهداء رفح: المجد للشهداء وأذل الله الإرهاب

    أخبار

إعلان

9ff1d9e98e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل