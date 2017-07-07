3 أشياء تمنع «إيهاب جلال» من تدريب الزمالك

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أصبح إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة، عليه حسم قراره خلال الأيام المقبلة سواء بالبقاء مع الفريق الفيومي أو الرحيل عنه، بعد اجتماعه مع مجلس إدارة المقاصة لحسم مصيره حيث يرتبط بعقد لمدة موسمين مقبلين، ولا يمكنه الرحيل لتدريب أى نادٍ دون موافقة مسئولي المقاصة، خاصة بعد مفاوضات نادي الزمالك معه على تولي قيادة الفريق في حالة رحيل البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الحالي.

وأعترف «جلال» بمفاوضات نادي الزمالك معه لقيادة الفريق، فيما لم ينفي مرتضي منصور التفاوض معه، وأكد رئيس الزمالك أنه تم تأجيل المفاوضات مع إيهاب جلال بعد إغلاق باب رحيل البرتغالي إيناسيو في الوقت الحالي.

ويرصد «التحرير» 3 أسباب ترجح بقاء إيهاب جلال مع المقاصة الموسم المقبل

1- كثرة تغير المدربين في الزمالك

يخشى إيهاب جلال في حالة الموافقه على تدريب الزمالك أن يكون من ضمن قائمة المدربين الراحلين في نادي الزمالك في حالة الخسارة أو تعثر الفريق الأبيض تحت قيادته، حيث من السهل أن يتخذ مرتضى منصور قرار برحيله ويصب عليه سيل من الإنتقاد، حيث سبق لمرتضى منصور سبه للمدير الفني للمقاصة ووصفه «بالفاشل والعبيط» وفي هذة الحالة سيفقد جلال الكثير مما حققه من نجاحات خلال فترة قيادته فريق المقاصة.



كما أن جلال يرغب في الاستقرار والعمل في هدوء، حيث لم يعتاد العمل في أجواء جماهيرية، أو تحت ضغط من مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور.

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2- مشاركة المقاصة في بطولة إفريقيا

أصبح الفريق الفيومي قريب من حسم المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال أفريقا، مطلع الموسم القادم لأول مرة في تاريخه، حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراته الأخيرة أمام الأهلي وإنتظار قرار اتحاد الكرة بشأن إعاده مباراته أمام المقاصة والفوز عليه في حالة إعادتها لخطف المركز الثاني.

وتمثل مشاركة المقاصة في البطولة الإفريقية أهميه كبيرة لأيهاب جلال حيث يطمح لتحقيق نتائج قوية مع الفريق الفيومي في البطولة الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه.



3- تمسك المقاصة وتلبية مطالبه

وعد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة محمد عبدالسلام، خلال إجتماعه مع إيهاب جلال، العمل على بتنفيذ جميع طلباته التي أشترط تحقيقها لاستمرار تواجده في النادي، واستكمال عقده التدريبي، الذي يمتد مع الفريق لمدة لعامين آخرين، وأيضًا وافق المجلس تعديل عقده، وزيادته ماليا، وتوفير جميع طلباته من التعاقد مع لاعبين جدد أو عدم التفريط في هشام محمد لاعب الفريق إلى النادي الأهلي.