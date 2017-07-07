أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

3 أشياء تمنع «إيهاب جلال» من تدريب الزمالك

Google+ Print
3 أشياء تمنع «إيهاب جلال» من تدريب الزمالك 3 أشياء تمنع «إيهاب جلال» من تدريب الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصبح إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة، عليه حسم قراره خلال الأيام المقبلة سواء بالبقاء مع الفريق الفيومي أو الرحيل عنه، بعد اجتماعه مع مجلس إدارة المقاصة لحسم مصيره حيث يرتبط بعقد لمدة موسمين مقبلين، ولا يمكنه الرحيل لتدريب أى نادٍ دون موافقة مسئولي المقاصة، خاصة بعد مفاوضات نادي معه على تولي قيادة الفريق في حالة رحيل البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الحالي.

وأعترف «جلال» بمفاوضات نادي الزمالك معه لقيادة الفريق، فيما لم ينفي مرتضي منصور التفاوض معه، وأكد رئيس الزمالك أنه تم تأجيل المفاوضات مع إيهاب جلال بعد إغلاق باب رحيل البرتغالي إيناسيو في الوقت الحالي.

ويرصد «التحرير» 3 أسباب ترجح بقاء إيهاب جلال مع المقاصة الموسم المقبل

1- كثرة تغير المدربين في الزمالك

BeFunky Collage767

يخشى إيهاب جلال في حالة الموافقه على تدريب الزمالك أن يكون من ضمن قائمة المدربين الراحلين في نادي الزمالك في حالة الخسارة أو تعثر الفريق الأبيض تحت قيادته، حيث من السهل أن يتخذ قرار برحيله ويصب عليه سيل من الإنتقاد، حيث سبق لمرتضى منصور سبه للمدير الفني للمقاصة ووصفه «بالفاشل والعبيط» وفي هذة الحالة سيفقد جلال الكثير مما حققه من نجاحات خلال فترة قيادته فريق المقاصة.


كما أن جلال يرغب في الاستقرار والعمل في هدوء، حيث لم يعتاد العمل في أجواء جماهيرية، أو تحت ضغط من مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور.

شاهد أيضا

2- مشاركة المقاصة في بطولة إفريقيا

إيهاب جلال

أصبح الفريق الفيومي قريب من حسم المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال أفريقا، مطلع الموسم القادم لأول مرة في تاريخه، حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراته الأخيرة أمام الأهلي وإنتظار قرار اتحاد الكرة بشأن إعاده مباراته أمام المقاصة والفوز عليه في حالة إعادتها لخطف المركز الثاني.

وتمثل مشاركة المقاصة في البطولة الإفريقية أهميه كبيرة لأيهاب جلال حيث يطمح لتحقيق نتائج قوية مع الفريق الفيومي في البطولة الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه.


3- تمسك المقاصة وتلبية مطالبه

إيهاب جلال ورئيس المقاصة

وعد مجلس إدارة نادي المقاصة، برئاسة محمد عبدالسلام، خلال إجتماعه مع إيهاب جلال، العمل على بتنفيذ جميع طلباته التي أشترط تحقيقها لاستمرار تواجده في النادي، واستكمال عقده التدريبي، الذي يمتد مع الفريق لمدة لعامين آخرين، وأيضًا وافق المجلس تعديل عقده، وزيادته ماليا، وتوفير جميع طلباته من التعاقد مع لاعبين جدد أو عدم التفريط في هشام محمد لاعب الفريق إلى النادي الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل