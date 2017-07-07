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إيناسيو: الزمالك أفضل فرق الدوري في آخر 10 جولات

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إيناسيو: الزمالك أفضل فرق الدوري في آخر 10 جولات إيناسيو: الزمالك أفضل فرق الدوري في آخر 10 جولات

التحرير

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أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، أن الفريق في الجولات الـ 10 الأخيرة في الدوري يعد هو الأفضل في جمع النقاط من جميع المنافسين في البطولة المحلية. 

وقال المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أهلي طرابلس: الفريق حقق ثمانية إنتصارات من بينهم 6 مباريات فوز متتالي في الدوري الممتاز وهو معدل أكثر من رائع لم يحققه باقي المنافسين في البطولة". 

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وأشار إيناسيو: "نسعى لمصالحة الجماهير في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على أهلي طرابلس الليبي والتأهل لدور الثمانية".

ويدخل مباراة مصيرية ومرتقبة ضد أهلي طرابلس الليبي في ختام مجموعات دوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب مساء الأحد.

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التحرير

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