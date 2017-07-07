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إنبي ينهي الدوري بالفوز على طلائع الجيش

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إنبي ينهي الدوري بالفوز على طلائع الجيش إنبي ينهي الدوري بالفوز على طلائع الجيش

التحرير

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انتهت مباراة طلائع الجيش أمام إنبي، بفوز الفريق البترولي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أفتتح الأهداف محمد أشرف مهاجم طلائع الجيش الهدف الأول، في شباك فريق إنبي، بالدقيقة 69، بينما عادل النتيجة صلاح محسن لاعب إنبي  في مرمى طلائع الجيش، بالدقيقة 85، ثم أضاف الهدف الثاني لصالح إنبي اللاعب محمد مجدي، بالدقيقة 89 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة ينهي إنبي الدوري، برصيد 43 نقطة، ويحتل المركز العاشر، بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 45، ويحتل المركز السابع.

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التحرير

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