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مران الزمالك| مشاركة جنش.. وراحة ستانلي وريكو

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مران الزمالك| مشاركة جنش.. وراحة ستانلي وريكو مران الزمالك| مشاركة جنش.. وراحة ستانلي وريكو

التحرير

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شهد مران فريق الكرة الأول بنادي اليوم الذي أقيم الجيش ببرج العرب تدريبات قوية للمجموعة التي لم تشارك في مباراة الاتحاد السكندري أمس في الدوري الممتاز،  بينما أدت المجموعة التي شاركت في مباراة الاتحاد أمس مرانا خفيفا، وجاء تركيز الجهاز الفني للفريق على خوض اللاعبين تدريبات على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في موقعة الأحد.

وشارك محمود جنش حارس مرمى الزمالك في مران الفريق اليوم ، وأدى ثلاثي حراس المرمى أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح في مران اليوم تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض.

وحصل النيجيري ستانلي أوهاتشي لاعب نادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم بسبب تعرضه لنزلة برد، وتناول أدوية مضادة للبرد تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور أيمن فريد من أجل تجهيزه لخوض مباراة أهلي طرابلس الليبي يوم الأحد القادم . 

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بينما حصل صلاح ريكو لاعب وسط الزمالك، على راحة من المران بسبب الكدمة التى لحقت به أمام الاتحاد السكندري فى المباراة التى أقيمت بالأمس بين الفريقين فى الدورى الممتاز، وحضر ريكو مع الزمالك لملعب برج العرب لكنه لم يخوض المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة اهلى طرابلس بعد غدٍ فى الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا فى استاد برج العرب فى الإسكندرية.

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التحرير

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