مفتي الجمهورية يدعو لاستمرار الضربات الأمنية ضد الإرهابيين لاستئصالهم

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، النقيب إبراهيم العزازي، الضابط في الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة في منطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، جراء هجوم غادر.

ودعا مفتى الجمهورية، فى بيانه الجمعة، المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات الإجرام المتطرفة، وأن يدعموا مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب.

ودعا مفتى الجمهورية، في ذات الوقت إلى استمرار الضربات الأمنية ضد الجماعات الإرهابية التى تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الجماعات الإرهابية لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وتفسد في الأرض وتستحق للعنة الله تعالى في الدنيا والآخرة، مشددًا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تزيدنا إلا قوة وصمودًا في مواجهة جماعات الغدر والعنف.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطنى داعيًا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.