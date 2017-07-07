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"البحوث الإسلامية" يشيد بيقظة القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الغادر

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مصراوي Masrawy

"البحوث الإسلامية" يشيد بيقظة القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الغادر

09:49 م الجمعة 07 يوليو 2017

مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

أشاد مجمع البحوث الإسلامية بالبطولات التي حققتها القوات المسلحة، الجمعة، من خلال ضرباتها القوية أثناء المواجهة مع الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية في سيناء وسحقها لأكثر من 40 تكفيريًا وتدميرها 6 عربات تابعة لهم.

وأضاف المجمع، في بيان له، أن قواتنا المسلحة الباسلة برجالها الأبطال وبما حققته من نجاحات تضاف لسلسلة نجاحاتها وبطولاتها المستمرة في التصدي للجماعات الإرهابية؛ تؤكد قوة وسرعة الردع في مواجهة الإرهاب المدعوم بأموال قذرة للتنظيمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب.

وأشار المجمع إلى أن هذه البطولات والتضحيات لقواتنا المسلحة تؤكد أهمية الدعم القوي والمستمر للقيادة ولجيشنا العظيم ولقوات الشرطة في معركتنا ضد الإرهاب، وتشعرنا بحجم التحديات التي يواجهها الوطن، وتدعونا إلى مزيد من الصمود والإصرار على دحر الإرهاب، كما تدعونا إلى اليقظة المستمرة ضد مخططات هذه الجماعات التكفيرية.

ووجه المجمع، تحية تقدير وإعزاز لقواتنا المسلحة ولشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم لتحيا عزيزة أبية.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأهالي الشهداء، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.

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