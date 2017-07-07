بالصور.. الغربية تشيع الملازم إبراهيم عزازي ضابط الأمن الوطني

الغربية - مروة شاهين:

شيع الآلاف من أهالي كفر شمارة التابع لقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الضابط إبراهيم عزازي شريف عزازي الملازم أول بقطاع جهاز الأمن الوطني، عقب أداء صلاة العشاء بالمسجد الكبير بذات القرية، وإلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بوسط القرية.

طافت الجنازة العسكرية شوارع القرية يتقدمها كل من المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، واللواء محمد مسعود الديب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، ومدير الأمن اللواء طارق حسونة، واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب ومطالبة بالقصاء لدماء الشهداء، فيما ناشد أقارب الشهيد القيادة السياسية تأمين حدود الوطن والقصاص لدماء نجلهم الذي شهدت قريته بدماثة خلقه وعلاقته الطيبة بجيرانه.

يذكر أن الشهيد تدرج من أمين شرطة إلى رتبة ملازم أول بقطاع الأمن الوطني عقب حصوله على ليسانس الحقوق، وعمل بمديرية أمن الغربية ومديرية أمن القليوبية، وسكن بمدينة السلام، فيما لقي مصرعه على أيدي مسلحين أمام منزله قبل أدائه صلاة الجمعة.