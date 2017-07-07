لهذا السبب لم يتم عرضه في العيد.. معلومات عن «الشيخ جاكسون»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

​بمجرد طرح الشركة المنتجة لفيلم "الشيخ جاكسون"، البرومو الأول للفيلم، الذي يخرجه عمرو سلامة، والمقرر طرحه خلال العام الحالي، أثار فضول الكثيرين، نظرا لاختلافه وجرأة الفكرة.

ونرصد أبرز المعلومات التي قد لا يعرفها الكثيرون عن الفيلم المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ظهور ضيوف شرف

أشارت كثير من التقارير الصحفية أن الفيلم سوف يشهد ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، حيث يقدم كل فنان دور بمساحة أكبر، وليس كمشهد واحد فقط كما حدث مع فيلم "هروب اضطراري" للفنان أحمد السقا، والذى يحقق إيرادات قياسية منذ طرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم "الشيخ جاكسون"، يوم وفاة الفنان العالمي مايكل جاكسون، الذي هز العالم، خاصة عالم الشيخ الذى كان يلقبه الجميع بـ"جاكسون" في سنوات الدراسة، لكن ماذا يربط شيخ وإمام مسجد بأسطورة موسيقى البوب الأمريكي؟ والسؤال الأهم، هل سيستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد ذلك، أم ستعود به ذكرياته وعلاقاته بمن أحبهم إلى السؤال الأهم في وجدانه؟ هل هو الشيخ أم جاكسون أم الاثنان في قلب رجل واحد؟.

شاهد أيضا

أسباب منع عرضه في موسم عيد الفطر؟

على الرغم من انتهاء تصويره إلا أن الشركة المنتجة للعمل ترددت فى طرحه ضمن سباق موسم عيد الفطر، لسببين أولهما كان الخوف من خوض المنافسة في ظل عودة عدد كبير من نجوم السينما في سباق موسم عيد الأضحى، وكان أبرزهم الفنان أحمد السقا بـ"هروب اضطراري"، والفنان محمد رمضان بـ"جواب اعتقال"، وتامر حسني بـ"تصبح على خير"، وهو ما اعتبروه حرب تكسير عظام، والسبب الثاني هو أن الفيلم لم يحصل حتى الآن على تصريح إجازة العرض من جهاز الرقابة.

هاني عادل يتخلي عن دوره كممثل ويضع "الموسيقى التصويرية"

لأول مرة يتخلى الفنان هاني عادل مع المخرج عمرو سلامة عن دوره كممثل، واكتفى بوضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

الجدير بالذكر أن هاني عادل سبق وشارك المخرج عمرو سلامة فيلم "لا مؤاخذة"، الذي عرض في 2014، وحقق وقتها نجاحا كبيرا في دور العرض.