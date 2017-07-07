قدم في أحدهم شخصية صهر صدام حسين.. 7 أعمال فنية صنعت عالمية عمرو واكد

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قليلون هم من اخترقوا حاجز المحلية، وساروا على نهج "لورانس العرب"، الفنان الراحل عمر الشريف، الذي كان أيقونة العالمية في الوسط الفني المصري، وفخرا لمصر بالأفلام العالمية، ومنهم الفنان خالد النبوي، الذي لم تخل له الساحة العالمية فقط، بل انضم له الفنان عمرو واكد، الذي حقق نجاحات عديدة بالأعمال الفنية العالمية، وآخرها المسلسل البريطاني Love Island.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 7 أعمال فنية نقلت الفنان عمرو واكد إلى العالمية.

سريانا

كان ذلك الفيلم الذي تم إنتاجه في عام 2005 بوابة عبور عمرو واكد إلى العالمية، إذ جسد شخصية المتطرف محمد شيخ عجيزة، داخل أحداث الفيلم التي تدور في إطار سياسي مشوق، حول النزاع العلمي على مصادر النفط، واكتشاف عميل الـ"سي آي ايه"، بوب بارنز، الذي جسد شخصيته جورج كلوني، حقيقة مزعجة عن عمله، لتتعقد الأحداث وتتصاعد بعد ذلك.

بيت صدام

في ذلك المسلسل الذي تم إنتاجه عام 2008، قدم "واكد" شخصية حسين كامل، زوج رغد صدام حسين، والعمل يصور سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعائلته، وهو حصيلة إنتاج مشترك بين البي بي سي وHBO.



الأب والغريب

تم إنتاج الفيلم عام 2010، وتدور أحداثه حول رجل عربي غريب يعيش في إيطاليا، ويتعرف على مواطن إيطالي يدعى "ديجو" في أحد المستشفيات التي تعالج ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن كليهما لديه طفل معاق، ومن خلال ذلك تنشأ بينهما علاقة صداقة قوية تغير مسار حياتهما إلى الأبد، وخلاله قدم "واكد" شخصية "وليد".

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صيد السلمون في اليمن

جسّد "واكد" في ذلك الفيلم الذي تم إنتاجه عام 2012، شخصية الشيخ محمد، وتدور قصة الفيلم حول شيخ يمني مهووس بسمك السلمون، يطلب من عالم بريطانى نقل سمك السلمون إلى صحراء اليمن، كى يتكاثر بإحدى مزارع تربية الأسماك أو البحيرات المتواجدة فى قلب الصحراء، الأمر الذى يدفع الحكومة البريطانية لمتابعة التجربة التي تراها فرصة من أجل حدوث طفرة بتلك المنطقة.

عدوى

فيلم حركة تم إنتاجه بتكلفة بلغت 60 مليون دولار، في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في عام 2011، وخلاله قدم عمرو واكد شخصية "رفيق".



لوسي

تدور أحداث الفيلم في عالم يحكمه الغوغاء من عصابات الشوارع ومدمني المخدرات ورجال الشرطة المنحرفون، في وسط كل هذا تجد لوسي "سكارليت جوهانسون" نفسها في "تايبيه" بتايوان، والتي يتم إجبارها على العمل ضمن إحدى عصابات توزيع المخدرات، ومن غير قصد يتسرب بعض المخدر إلى دمها، والذي يحولها إلى إنسانة أخرى تستطيع استيعاب أي أمر فورًا، وقادرة على تحريك الأشياء ذهنيًا، وقادرة على تحمل الآلام من دون أن تؤثر فيها، وفي ذلك الفيلم قدم "واكد" شخصية "بيار ديل ريو".



Love Island

ومؤخرًا نشر حساب Sky Atlantic على موقع Twitter فيديو يوضح مشاركة عمرو واكد في إحدى حلقات المسلسل البريطاني Love Island، التي تم عرضها في 6 يوليو 2017.