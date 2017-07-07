«فولكس فاجن» تستدعي 750 ألف سيارة عالميا لعلاج مشكلة «ABS»

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استدعت شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة ما يزيد عن 750 ألف سيارة على مستوى العالم، لعلاج بعض العيوب الخاصة بأنظمة المكابح المضادة للانغلاق "ABS" في سياراتها.

وبحسب موقع "ذا درايف"، المتخصص في السيارات، فإن الاستدعاء الموسع الذي أطلقته الشركة الألمانية لم يشمل دولة أو إقليم محدد، لكن كان بشكل موسع لسياراتها في كافة أسواق العالم.

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وضمت قائمة السيارات المستدعاة لإصلاح العيوب إصدارات من شركة "أودي" الألمانية و"سكودا" التشيكية، وهي مؤسسات تتبع "فولكس فاجن" في الأصل.

كانت الشركة الألمانية العملاقة استدعت عدد من الإصدارات الشهيرة بسبب مشاكل في المكابح، على رأسها جولف، جولف بلس، جيتا وغيرها.