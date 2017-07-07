يوسف الحسيني: «لازم نكون يد واحدة عند الخطر»

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دعا الإعلامي يوسف الحسيني، الشعب المصري إلى الاصطفاف خلف بلادهم عند استشعار الخطر، مؤكدًا أنه لا مجال لوجود خلاف بين القوى السياسية أثناء الظروف الصعبة.

وكتب الحسني، خلال تدوينة منه على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أفهم أن ممكن يكون في خلاف سياسي لأبعد مدى ممكن تصوره، لكن كمان أفهم أن في الأحداث الكبرى، وعند استشعار الخطر، لازم نكون إيد واحدة وما ننساش».

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أصدر بيانًا، صباح اليوم الجمعة، أكد فيه نجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، لافتًا إلى تصفية أكثر من 40 تكفيريًا وتدمير 6 عربات.