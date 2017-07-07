فيديو| الدسوقي رشدي: «تميم زعيم شبكة مافيا»

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هاجم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، تميم بن حمد، أمير دولة قطر، بسبب دعمه للإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة العربية، مما أدى إلى تهديد أمنها واستقرارها.

وقال رشدي، خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، «تميم ما ينفعش يكون أمير أو حاكم دولة هو آخره زعيم شبكة مافيا أو إرهاب، جيشنا أكبر من تميم وكل اللي بيمول الإرهاب»، ساخرًا من تغيير شركتين للاتصالات في قطر اسم الشبكة على الهواتف المحمولة، إلى «تميم المجد».

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وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أصدر بيانًا، صباح اليوم الجمعة، أكد فيه نجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، لافتًا إلى تصفية أكثر من 40 تكفيريًا وتدمير 6 عربات.