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«النور» عن «حادث رفح»: الأعمال الإرهابية تتنافى مع الإسلام

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«النور» عن «حادث رفح»: الأعمال الإرهابية تتنافى مع الإسلام «النور» عن «حادث رفح»: الأعمال الإرهابية تتنافى مع الإسلام

التحرير

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استنكر الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام لحزب النور، الحادث الإرهابي الذي استهدف ارتكازات أمنية في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبناء القوات المسلحة.

وأكد، في بيان، إدانته الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة، التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار ، وتتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية.

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وشدد منصور على رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، داعيا الله عز وجل يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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