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ألمانيا تنفي إدلاء وزير خارجيتها بتصريحات لـ«الجزيرة»

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ألمانيا تنفي إدلاء وزير خارجيتها بتصريحات لـ«الجزيرة» ألمانيا تنفي إدلاء وزير خارجيتها بتصريحات لـ«الجزيرة»

التحرير

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نفت السفارة الألمانية في المملكة العربية ، اليوم الجمعة، إدلاء وزير الخارجية الألمانى سيجمار جابريل، بأي تصريحات إعلامية لقناة "الجزيرة" القطرية، بشأن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (، السعودية، الإمارات والبحرين) من قطر.

وذكرت السفارة - في بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) - "لم يدل وزير الخارجية الألمانى بأى تصريح لقناة الجزيرة".

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كان وزير الخارجية الألمانى قد قال - فى وقت سابق - إنه يجب على قطر وقف دعم وتمويل الإرهابيين والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

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التحرير

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