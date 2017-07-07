ألمانيا تنفي إدلاء وزير خارجيتها بتصريحات لـ«الجزيرة»

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نفت السفارة الألمانية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إدلاء وزير الخارجية الألمانى سيجمار جابريل، بأي تصريحات إعلامية لقناة "الجزيرة" القطرية، بشأن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر، السعودية، الإمارات والبحرين) من قطر.

وذكرت السفارة - في بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - "لم يدل وزير الخارجية الألمانى بأى تصريح لقناة الجزيرة".

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كان وزير الخارجية الألمانى قد قال - فى وقت سابق - إنه يجب على قطر وقف دعم وتمويل الإرهابيين والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول.