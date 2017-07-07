فيديو| أماني الخياط: «إحنا الصوت المعاند لكل المخططات ضد مصر»

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علقت الإعلامية أماني الخياط، على الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط التأمين بجنوب رفح، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، قائلة: «إحنا الصوت المعاند لكل المخططات الدولية ضد مصر».

وأضافت الخياط خلال برنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الشعب المصري هو من تصدى للكل هذه المخططات وكان ظهيرًا لدولة 3-7.. هناخد حقنا وفي التوقيت الذي نقرره نحن، ولا يجب أن يقودنا الحزن إلى اليأس، فالثقة هي عنوان اللحظة».

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وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أصدر بيانًا، صباح اليوم الجمعة، أكد فيه نجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، لافتًا إلى تصفية أكثر من 40 تكفيريًا وتدمير 6 عربات.