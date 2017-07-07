المفتي يدعو إلى استمرار الضربات الأمنية ضد الإرهابيين

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نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، شهيد الواجب الوطنى النقيب إبراهيم العزازى، الضابط فى الأمن الوطنى، إثر الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدفه أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة فى منطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية.

وناشد المفتي، فى بيانٍ له اليوم الجمعة، أن يتكاتف المصريين جميعًا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات الإجرام المتطرفة، وأن يدعموا مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة، والشرطة، دعمًا كاملاً فى حربها ضد التطرف والإرهاب، داعيا إلى استمرار الضربات الأمنية ضد الجماعات الإرهابية التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان.

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وأكد المفتي أن الجماعات الإرهابية تفسد فى الأرض وتستحق لعنة الله تعالى فى الدنيا والآخرة، معقبًا: "مثل هذه العمليات الإرهابية لن تزيدنا إلا قوة وصمودا فى مواجهة جماعات الغدر والعنف".

وتقدم مفتى الجمهورية بخالص العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطنى، داعيًا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان