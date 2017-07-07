العرابي: موقف المجتمع الدولي من الإرهاب «مايع»

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نعى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، شهداء هجوم رفح الإرهابي، داعيًا أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة، ويدخلهم جنة الخلد.

أشار العرابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، إلى أنه ينبغي إبلاغ مجلس الأمن الدولي بـ«ماركة» سيارات الدفع الرباعي التي شاركت في هجوم رفح الإرهابي، بهدف تتبعها من خروجها من جهة المصنع، وصولًا إلى الإرهابيين، وكشف الجهات الداعمة.

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تابع أن سيارات الدفع الرباعي أخطر من السلاح لأنها من تنقلهم، معتبرًا أن هجوم رفح الإرهابي رسالة رد على موقف مصر من الأزمة القطرية، ووصف موقف المجتمع الدولي من الإرهاب بـ«المايع».