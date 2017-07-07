أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قبيلة بني هلال بالأقصر تدين حادث سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قبيلة بني هلال بالأقصر تدين حادث سيناء

09:35 م الجمعة 07 يوليو 2017

قبيلة بني هلال بالأقصر تدين حادث سيناء

الأقصر - محمد محروس:

أدان مجلس قبائل بني هلال بالأقصر الحادث الإرهابى الغاشم الذي وقع اليوم الجمعة بسيناء وراح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة.

وأكد أشرف الهلالى المتحدث الرسمي باسم قبيلة بنى هلال بمصر، في بيان له، أن "محاربة الإرهاب لاتتحمل مسؤوليتها قوات الأمن وحدها بل هي مسؤولية كل الشعب المصري وفي القلب القبائل العربية التي تقع على عاتقها المسؤولية الكبيرة لخبرتها الطويلة في معرفتها الطرق التي يتسلل منها الإرهابين إلى شمال سيناء".

وطالب الهلالى بضرورة تغيير منظومة الأكمنة الثابتة لتكون متحركة طوال الوقت بما يبعدها عن الجبناء من الإرهابين.

وأكد الهلالي على وقوف القبيلة جنبًا الى جنب مع القوات المسلحة للتخلص من الإرهاب الغاشم الذي أرهق مقدرات الدولة البشرية والاقتصادية.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، اليوم، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لإسعاف مصابي سيناء..

    لإسعاف مصابي سيناء.. "الدم الإقليمي" بالإسماعيلية بحاجة للتبرع

    أخبار
  • محافظ سوهاج ينعي شهداء الوطن في رفح

    محافظ سوهاج ينعي شهداء الوطن في رفح

    أخبار
  • ننشر صور الشهيد أحمد منسي في مرحلته الابتدائية بالشرقية

    ننشر صور الشهيد أحمد منسي في مرحلته الابتدائية بالشرقية

    أخبار
  • مشاهد من عزاء شهيد..

    مشاهد من عزاء شهيد.. "الخضرة" تنتظر جثمان الملازم أحمد حسنين (صور)

    أخبار

إعلان

1c7e38860b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جربى… مكياج عيون مناسب للمصيف

جربى… مكياج عيون مناسب للمصيف

صباح الكلاسيكو - كلاسيكو الأرض في عيون الصحافة المصرية - السبت 8 أغسطس 2017 .. حسام جمال الدين

صباح الكلاسيكو - كلاسيكو الأرض في عيون الصحافة المصرية - السبت 8 أغسطس 2017 .. حسام جمال الدين

صباحك عربي - البطولة العربية في عيون الصحافة المصرية - الاثنين 7 أغسطس 2017 .. أحمد عبدالباسط

صباحك عربي - البطولة العربية في عيون الصحافة المصرية - الاثنين 7 أغسطس 2017 .. أحمد عبدالباسط

لعلهم يفقهون - الدكتور هشام عادل يتحدث عن أمراض العيون للأطفال

لعلهم يفقهون - الدكتور هشام عادل يتحدث عن أمراض العيون للأطفال