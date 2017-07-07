قبيلة بني هلال بالأقصر تدين حادث سيناء

الأقصر - محمد محروس:

أدان مجلس قبائل بني هلال بالأقصر الحادث الإرهابى الغاشم الذي وقع اليوم الجمعة بسيناء وراح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة.

وأكد أشرف الهلالى المتحدث الرسمي باسم قبيلة بنى هلال بمصر، في بيان له، أن "محاربة الإرهاب لاتتحمل مسؤوليتها قوات الأمن وحدها بل هي مسؤولية كل الشعب المصري وفي القلب القبائل العربية التي تقع على عاتقها المسؤولية الكبيرة لخبرتها الطويلة في معرفتها الطرق التي يتسلل منها الإرهابين إلى شمال سيناء".

وطالب الهلالى بضرورة تغيير منظومة الأكمنة الثابتة لتكون متحركة طوال الوقت بما يبعدها عن عيون الجبناء من الإرهابين.

وأكد الهلالي على وقوف القبيلة جنبًا الى جنب مع القوات المسلحة للتخلص من الإرهاب الغاشم الذي أرهق مقدرات الدولة البشرية والاقتصادية.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، اليوم، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.​