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رئيس وزراء إيطاليا السابق: يجب وضع فرض حد أقصى لاستقبال المهاجرين

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إيطاليا السابق: يجب وضع فرض حد أقصى لاستقبال المهاجرين

08:58 م الجمعة 07 يوليو 2017

رئيس وزراء إيطاليا السابق: يجب وضع فرض حد أقصى لاستقبال المهاجرين

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي

روما - (د ب أ): 

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق وزعيم الحزب الديمقراطى الحاكم ماتيو رينزي، الجمعة، إن بلاده يجب أن تضع حدا أقصى للمهاجرين الوافدين، بعد محاولات روما الفاشلة للحصول على شركاء بالاتحاد الاوروبي لاستقبال بعض الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في البحر المتوسط.

وأضاف رينزي في مقتطفات مسبقة من كتابه الجديد " أفانتي" (إلى الأمام): "من الواضح أننا بحاجة إلى وضع حد أقصى للمهاجرين" للسماح بإدماجهم " الإيجابي والمستدام"، مع الأخذ في الاعتبار الأمن وسيادة القانون.

وأوضح رينزي في الكتاب الذي يصدر، الأربعاء: "كل هذا بالطبع يؤكد من جديد ضرورة تقاسم (واجبات) استقبال (المهاجرين) بشكل عادل مع الدول الاوروبية الأخرى، لأن الهجرة المفرطة ليست جيدة لأحد".

ووصل إلى إيطاليا ما يقرب من 90 % من المهاجرين البالغ عددهم نحو 96 ألفا المتجهين نحو أوروبا الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وتصر حكومة روما على أن تقاسم الأعباء في الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين أمر ضروري.

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