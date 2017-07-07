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إيناسيو: الإصابات لن تحرمنا من التأهل لدور الثمانية

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إيناسيو: الإصابات لن تحرمنا من التأهل لدور الثمانية إيناسيو: الإصابات لن تحرمنا من التأهل لدور الثمانية

التحرير

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قال البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، أن الفريق يخوض مباراة أهلي طرابلس الليبي في ظل عدد كبير من الغيابات بسبب الإصابات.

وقال المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: لدينا بعض الإصابات المؤثرة في الفريق ولكن سنعمل على تداركها في المباراة يوم الأحد القادم، لأنها أصبحت مباراة مصيرية من أجل التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار أوجستو إيناسيو: لم أستبعد لاعبا من المباراة بسبب خلاف ولكن الإصابات أجبرتنا على استبعاد بعض اللاعبين وعلاقتي بجميع اللاعبين جيدة للغاية".

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وأكد البرتغالي أن الفريق يخوض مباراة يوم الأحد أمام أهلي طرابلس الليبي بهدف واحد فقط وهو الفوز باللقاء الذي لا بديل عنه، مشيرًا إلى أنه ملتزم بالفوز بالمباراة المصيرية أمام أهلي طرابلس من أجل إرضاء جماهير التي تنتظر منا الفوز بالمباراة. 

وأختتم المدير الفني للزمالك : "الفريق في المباريات خارج يختلف عن داخل مصر والأداء داخل مصر يكون أفضل بكثير".

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التحرير

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