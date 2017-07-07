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بالصور.. مصر تخطف فوزًا صعبًا من إيران بمونديال السلة

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بالصور.. مصر تخطف فوزًا صعبًا من إيران بمونديال السلة بالصور.. مصر تخطف فوزًا صعبًا من إيران بمونديال السلة

التحرير

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حقق المصري فوز مثير على المنتخب الإيراني في المباريات الترتيبية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة تحت 19 عام.

ايران تقدمت في الربع الأول بنتيجة 15-14 لكن المنتخب المصري عاد للمباراة سريعًا وسط تشجيع الجماهير في صالة 2 وأنهى الربع الثاني 32-22.

وأنهت الشوط الثالث بنقطة مثيرة في آخر 7 أجزاء من الثانية لينتهي الربع 45-44 وينتهي الربع الرابع والمباراة بنتيجة 57-53.

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بهذا الفوز تلتقي مصر على الفائز من مباراة اليابان وكوريا يوم السبت، وفي حالة الفوز تتأهل مصر يوم الأحد للعب على المراكز 9 و 10 أما في حالة الخسارة فستلعب مصر على المراكز 11 و 12.

 

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التحرير

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