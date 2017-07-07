«الجمهور والخبرات» 5 أسباب ترجح كفة الأهلي لغزل القطن

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في مباراة حاسمة ولا بديل عن الفوز، يستضيف النادي الأهلي نظيره القطن الكاميروني، مساء غدًا السبت، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرفع الأهلي شعار "أكون أو لا أكون" حيث يحتاج المارد الأحمر من تلك المباراة ثلاثة نقاط ولا بديل عن الفوز أمام القطن الكاميروني، للتأهل لدور الثمانية من البطولة الإفيريقة.

ويستعرض لكم «التحرير» في هذا التقرير ملامح ترجح كفة الأهلي أمام القطن..

1- عامل الأرض والجمهور

يلعب عامل الأرض والجمهور دور مهم في مباراة الأهلي والقطن، حيث أن إدارة الأهلي سعت في الأيام الماضية لزيادة عدد الجماهير الحاضرة لـ20 ألف مشجع، لمساندة المارد الأحمر.

وأرضية برج العرب بالتأكيد ستكون مريحة للاعبي الأهلي خاصة وأن اللاعبين اشتكتوا من أرض ملعب زاناكو الزامبي، بالجولة الماضية، وأكدوا انها أحد العوامل الرئيسية في التعادل في الجولة السابقة.

2- ضعف دفاع القطن

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يتزيل نادي القطن الكاميروني ترتيب المجموعة الرابعة، بدون أي نقطة حيث لعب 5 مبارايات خسرهم جميعًا، واستقبلت شباكه لتسعة أهداف، من كلًا من الوداد البيضاوي المغربي، والأهلي وزاناكو الزامبي.

3- عدم الفعالية الهجومية للقطن

خاض فريق القطن 5 مواجهات لم يتمكن من إحراز إلا هدف وحيد في شباك زناكو، في ظل عدم نجاح في تحقيق أي نقطة من 5 مبارايات خاضها في دوري المجموعات.

4- خبرات الأهلي

يمتلك النادي الأهلي عدد كبير من اللاعبين الذين يمتلكون خبرات التعامل في تلك المواقف، حيث يستطيع النادي الأهلي تحقيق الثلاثة نقاط والعبور بالمباراة لبر الأمان.

5- مباراة تحصيل حاصل للقطن

تعد تلك المباراة هي تحصيل حاصل بالنسبة للقطن الكاميروني ولن تُغير شئ من ترتيب الفريق الكاميروني في المجموعة، حيث سيدخل القطن بدون دوافع عكس النادي الأهلي، الذي يطمح في التأهل لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية.