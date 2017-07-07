جنازة عسكرية لضابط الأمن الوطني بالغربية.. ونجله يوجه رسالة لمُنفذي الهجوم

كتب – فتحي سليمان:

نقل أهالي وذوي الملازم أول إبراهيم عزازي شريف عويضة ضابط الأمن الوطني الذي استُشهد، ظهر اليوم الجمعة، جثمانه إلى مثواه الأخير لدفنه بمسقط رأسه بكفر شماره التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، في جنازة عسكرية يتقدمها قيادات جهاز الأمن الوطني ومندوبين عن وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الخدمات الأمنية بمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية تلقت ظهر اليوم بلاغاً بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الملازم أول إبراهيم عزازي من قوة قطاع الأمن الوطني أثناء خروجه من محل إقامته متوجهاً لأداء صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاده.

وقال نجله عبده إبراهيم طالب بكلية إدارة الأعمال لمصراوي، إن الأسرة توجهت لدفن جثمانه والده الشهيد بمسقط رأسه بكفر شماره، وستعود الأسرة لتلقي العزاء في مسجد الشرطة الجديد بمنطقة التجمع غداً السبت، بحضور وزير الداخلية، عقب مراسم الدفن.

ووجه نجل الضابط الشهيد رسالة إلى منفذي الهجوم قائلاً: "نحتسبه عند ربنا من الشهداء.. حسبي الله ونعم الوكيل".